نداء بحثى جديد لدعم المشروعات بمجال «العلوم الأساسية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء الثانى لمنحة "العلوم الأساسية"، كإحدى آليات التمويل التنافسى التى تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، على أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية 13 فبراير القادم.





وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، إن هذا النداء يهدف إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية فى مجال العلوم الأساسية فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة فى مصر، ودعم الخبرات المحلية فى هذا المجال لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمى والدولى.

وأضاف أن هذا النداء يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع البحث العلمى فى مجال العلوم الأساسية، وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة التكنولوجية مما سيساهم فى بناء مصر الحديثة.

وتتضمن الشروط العامة للنداء تمويل أفضل المُقترحات البحثية للباحثين المصريين المُتميزين فى مجالات العلوم الأساسية (الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء) وذلك لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على ثلاثة أعوام، حيث يشترط أن يكون الباحث الرئيسى مصرى الجنسية، ويكون تابعًا لهيئة بحثية فى مصر، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة، ولديه خبرة فى المجال البحثي، بتمويل يصل إلى مليونى جنيه للمشروعات المُقدمة فى مجال الرياضيات، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى للمشروعات المُقدمة فى مجالات الفيزياء والكيمياء.

يذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية والابتكار فى المجالات والمحاور التى تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة، وتعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية فى المجتمع المصرى لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا فى التنمية، من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مُضافة للمساهمة فى النمو الاقتصادى، كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسى لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة بين البحث العلمى الأكاديمى واحتياجات الصناعة والمجتمع