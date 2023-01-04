القاهرة الإخبارية.. طقوس الشعب اليونانى فى احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال بكار، خلال ظهوره فى برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يتم تزيين شوارع أثينا وصولا إلى يوم 25 ديسمبر، الذى يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف، أنه يوجد عدة عادات تشهدها احتفالات اليونانيين فى أعياد الميلاد، ومنها تزيين المنازل بشجرة الكريسماس، ووضع الزينة على الأبواب، بالإضافة إلى تناول الديك الرومى حسب التقاليد وكما هو معتاد عليه.

وتابع، أنه بالوصول إلى يوم رأس السنة، فإن اليونانيين يحتفلون على طريقتهم أيضا، عن طريق إعداد وإحضار وتناول كعكة رأس السنة، ويكون بها عملة معدنية، ثم يتم تقسيمها، والشخص الذى تقع العملة المعدنية من نصيبه، تكون إشارة إلى أنه عام سعيد بالنسبة له.

وأردف، أن الاحتفالات فى اليونان تنتهى بحلول اليوم السادس من يناير، والذى يوافق عيد الغطاس هناك، ويشهد عادات وتقاليد مختلفة أيضا، منها رمى الصليب فى المياه، وتسابق الشباب إلى هذه المياه.