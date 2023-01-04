«الذئب».. أول قمر مكتمل فى 2023 يضىء السماء بعد غد

وأوضح تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن القمر يبدو فى السماء بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذين اليومين.
وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الذئب) حيث كانت الذئاب الجائعة تعوى خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر (بعد عيد الميلاد - الكريسماس).
وأكد أستاذ الفلك أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور أشرف تادرس أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس Pollux فى برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى.
وأضاف أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، لافتا إلى أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسى يدور حول النجم بولوكس عام 2006.
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