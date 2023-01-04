جدة - نرمين السيد - وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن غابات الأمازون تنتج نحو 20% من الأكسجين الموجود على سطح الأرض، كما أنها تمثل نصف الغابات المطيرة الموجودة فى الكوكب.
وتابع، أن إزالة أشجار الأمازون وفقدانها يمثل أزمة كبيرة وله مخاطر عديدة، لاسيما وغابات الأمازون تمتص ما يقرب من 90 إلى 140 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يزيد من استقرار المناخ العالمى.
وواصل، أن فقدان هذه الأشجار سيقضى على التنوع البيولوجى المهم جدا، كما سيكون له تداعيات خطيرة على المناخ بشكل عام، وليس فقط فقدان كميات كبيرة من المياه.
واستكمل أن أشجاز الأمازوم تساهم أيضا بشكل قوى فى تماسك التربة، ما يعنى أن قطعها سيؤدى إلى عدم تماسكها، ما يعنى خروج أشياء من الأرض إلى الهواء لا يجب أن تخرج، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يتم تخزينه أحيانا فى التربة لتقليل نسبته فى الهواء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غابات الأمازون هى رئة كوكب الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.