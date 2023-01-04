غابات الأمازون هى رئة كوكب الأرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن غابات الأمازون تنتج نحو 20% من الأكسجين الموجود على سطح الأرض، كما أنها تمثل نصف الغابات المطيرة الموجودة فى الكوكب.

وتابع، أن إزالة أشجار الأمازون وفقدانها يمثل أزمة كبيرة وله مخاطر عديدة، لاسيما وغابات الأمازون تمتص ما يقرب من 90 إلى 140 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يزيد من استقرار المناخ العالمى.

وواصل، أن فقدان هذه الأشجار سيقضى على التنوع البيولوجى المهم جدا، كما سيكون له تداعيات خطيرة على المناخ بشكل عام، وليس فقط فقدان كميات كبيرة من المياه.

واستكمل أن أشجاز الأمازوم تساهم أيضا بشكل قوى فى تماسك التربة، ما يعنى أن قطعها سيؤدى إلى عدم تماسكها، ما يعنى خروج أشياء من الأرض إلى الهواء لا يجب أن تخرج، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يتم تخزينه أحيانا فى التربة لتقليل نسبته فى الهواء.