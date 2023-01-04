أضرار استخدام الشواحن غير الأصلية على الهواتف

جدة - نرمين السيد - ويستعين هؤلاء بالشواحن غير الأصلية لسعرها الرخيص، دون التركيز على الضرر الذى تسببه تلك الشواحن. وأشار خبراء التقينة إلى أن الشواحن المزيفة تتسبب فى تدمير الهواتف الذكية أو البطاريات، لذا قد ينتج عنها الحرائق والصدمات الكهربائية. ومن بين الأضرار التى تتسببها الشواحن غير الأصلية: -نشوب الحرائق والصدمات الكهربائية: لا تحتوى الشواحن المقلدة على عزل مناسب لذا يتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة ونشوف الحريق أو الصدمات الكهربائية. -لاتتضمن معايير السلامة الصناعية: لا تتوافق الشواحن الغير الأصلية مع تلبية معايير السلامة الصناعية، والتى تفتقر ميزات الآمان اللازمة لحماية المستخدم من الصدمات والحرائق. -عدم حماية الهواتف من ارتفاع درجة الحرارة: ينتج عن استعمال الشواحن المقلدة ارتفاع طاقة الهواتف ثم ارتفاع درجة حرارتها لذا قد تؤدى إلى انفجارها.

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