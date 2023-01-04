أثناء العرض.. نمور تهدد حياة مدربها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعرض مدرب كبير للنمور بإيطاليا للهجوم من قبل زوج من النمور خلال عرض سيرك بمقاطعة ليتشى الإيطالية.

وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليكشف اللقطات المرعبة التى مر بها مدرب النمور الذى يدعى إيفان أورفى البالغ من العمر 31 عاما.

ورصد الفيديو لحظة الانقضاض عليه من قبل أحد النمور الضخمة بعد قيامه بإرشاد رفيقها أثناء عرض فى سيرك مارينا أورفى.

وجاءت اللقطات أثناء سحب النمر للمدرب إلى الأرض من ساقه قبل أن يحلق حوله ويقفز على ظهره، وعض على رقبة سيده العاجز.

ونقل بعدها المدرب إلى المستشفى لإصابته بجروح عميقة فى الرقبة والساق والذراع، بسبب هجوم النمور عليه أثناء العرض ولكنه تمكن من الفرار.

وتم عزل النمر بعد العرض حتى يخضع للفحوصات البيطرية، كما قالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA) إن هناك ضرورة لتطبيق قانون يحظر أعمال السيرك التى تشمل الحيوانات البرية، وطالبت بإصلاح قانون استخدام الحيوانات لأغراض الترفيه.