«جوجل كروم» يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

جدة - نرمين السيد - وفقًا لصفحة دعم "جوجل"، فإن "كروم 109" هو الإصدار الأخير من كروم الذى يدعم نظامى تشغيل أقدم من "ويندوز 7" و"ويندوز 8.1".

ستنهى "جوجل" دعم الإصدارات القديمة من كروم بحلول 15 يناير 2023، لذا، فإن الإصدار الأحدث من كروم- كروم 110 سيكون الإصدار الأول من Chrome الذى يتطلب "ويندوز 10" أو إصدارًا أحدث.

والجدير بالذكر أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام الإصدار الأقدم من كروم فى ويندوز 7 و"ويندوز 8.1" ولكنهم لن يحصلوا على أى تحديثات جديدة بما فى ذلك إصلاحات الأمان والمزيد، بحسب لما أعلنته "جوجل" فى منشور لها فى وقت سابق من العام الماضى.

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، سيتعين على المستخدمين ترقية أنظمتهم باستخدام نظام التشغيل "ويندوز 10" أو "11 OS" لمواصلة استخدام متصفح الويب كروم عبر الأنظمة الأساسية.

وقالت الشركة فى منشورها: "ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام التشغيل «ويندوز 10» أو إصدار أحدث لمواصلة تلقى إصدارات كروم المستقبلية.. وهذا يطابق نهاية دعم «مايكروسوفت» لنظامى التشغيل «ويندوز 7» و«ويندوز 8.1» فى 10 يناير 2023".

خططت "جوجل" فى وقت سابق لإصدار إصدار "كروم 110" المحدث فى يوليو 2021، ولكن بسبب جائحة كورونا، أجلت الشركة الإصدار.

سيساعد تحديث متصفح الويب بأحدث نظام تشغيل ويندوز فى تلقى آخر تحديثات الأمان والتحسينات التى تم طرحها بواسطة كروم.

تعد التحديثات ضرورية للحفاظ على أجهزة الكمبيوتر ولحمايتها من الهجمات الضارة ونقاط الضعف السيبرانية الأخرى بما فى ذلك سرقة الهوية وهجمات التصيد والفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الإعلانية والبرامج الضارة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد تحديث كروم أيضًا متصفح الويب على حماية نظامك من المواقع الخطيرة والمخادعة التى قد تسرق كلمات مرورك أو تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء فى الوقت المناسب، كما تطرح "جوجل" إصلاحات وتحديثات جديدة فى حالة اكتشاف أى ثغرات أمنية فى التحديثات السابقة.