اليوم العالمى للغة برايل 2023.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يُحيى العالم، اليوم الأربعاء، اليوم العالمى للغة برايل، ذلك اليوم الذى يهدف الاحتفال به إلى تشجيع فاقدى البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة، وتوطيد تواجدهم الفعلى فى مجتمعاتهم.





اليوم العالمي للغة برايل

اليوم العالمى للغة برايل يهدف فى المقام الأول إلى العمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

ويتيح الاحتفال بـ اليوم العالمى للغة برايل 2023 فرصة للاعتراف بضرورة وجود مزيد من الوسائل مساعدة للأشخاص التى تعانى من الإعاقة البصرية، والتأكيد من خلال هذه الوسائل المساعدة على مشاركتهم فى مجتمعاتهم وتواجدهم فى حالة تفاعل إيجابى مع الآخرين.

اليوم العالمي للغة برايل 2023

تم اختيار يوم 4 يناير من كل عام ليكون اليوم العالمى للغة برايل حيث يوافق هذا التاريخ يوم ميلاد لويس برايل عام 1809، مخترع الكتابة بطريقة برايل المعروفة، والتى سميت على اسمه، حيث أحدث بها ثورة فى حياة فاقدى وضعاف البصر باختراعه نظاما للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة.

لغة برايل

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكترونى، إن لغة برايل هي عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم.

وتابعت: "يستخدم المكفوفون وضعاف البصر لغة برايل؛ لقراءة نفس الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي، بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، وهو ما يُعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة".

ولفتت إلى أن الأشخاص من فاقدى نعمة البصر يبلع عددهم فى العالم حاليا، ما يقارب المليار شخص، مؤكدة أنهم أقل الفئات الاجتماعية انتفاعا بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية حتى في ظل الظروف العادية.

اليوم العالمي للغة برايل 2023

وأشارت إلى أن مكفوفى البصر عانوا بسبب إجراءات الإغلاق الناتجة عن انتشار كورونا من عديد من التحديات فيما يتصل بالاستقلالية والعزلة، وخصوصا الذين يعتمدون منهم على استخدام اللمس للتعبير عن احتياجاتهم والحصول على المعلومات.

وخلال جائحة كورونا نفذت منظومة الأمم المتحدة عديدا الممارسات الجيدة؛ لتعزيز النهج الشامل والمراعي لمنظور العوق للتصدي لفيروس كورونا، ونشر المعلومات ذات الصلة بـ لغة برايل.