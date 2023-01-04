خبير أمن معلومات لـالقاهرة الإخبارية: إعادة حساب ترامب للحفاظ على متابعيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، لـ"القاهرة الإخبارية" إن قرار إيلون ماسك بإرجاع حساب "ترامب" كان حرصًا منه على عدم فقد متابعى "الرئيس الأمريكى" والمقدرون بالملايين، وأثار القرار جدلًا واسعًا وواجه العديد من الانتقادات.





وأضاف أن الهدف الأساسى للشركات مالكة وسائل التواصل الاجتماعى هو الربحية، وبالتالى يعملون على زيادة عدد المتابعين على المنصات للحصول على أكبر عائد من التفاعل عبر تلك المنصات. وأوضح خبير المعلومات أن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعى فعّالة، وأن الحرية على تلك المنصات لها حدود وتقتصر على التعبير عن الرأى داخل المنصة فقط، وهناك محاذير تؤدى لغلق الحسابات لكن هناك حسابات سياسية أخرى تحكم تلك المنصات. وتابع أن التمييز العنصرى والدعوة للعنف والقتل والتعدى على حدود الآخرين وعدم الحجر على الآراء وقضايا الإرهاب، كل ما سبق يعد محظورات على مواقع التواصل الاجتماعى وخرقها يؤدى لغلق الحساب الذى يتناولها.

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