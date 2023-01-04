توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 4 يناير 2023.. حظوظ وفرص جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

كن حذرا مما تقوله للناس.. حاول أن تشعر بحالة عاطفية جديدة، ما يشجعك على تكوين دوائر جديدة.. حان الوقت كى تثق بنفسك وتجتهد لتحصل على المال الذى تريده.

برج الثور

اعرض أفكارك على الآخرين لكى تكتسب خبرة أكثر.. حاول أن تنجذب لأشخاص لديهم اهتمامات وحب كبير بك.. حاول استغلال الوقت المناسب لجنى مزيد من الأموال.

برج الجوزاء

لا تتسرع حتى لا تواجه مشكلات فى عملك.. حاول الخروج مع شريك حياتك طالما سنحت الفرصة.. تجنى ثمار تعبك وجهدك.

برج السرطان

عليك أخذ قسط من الراحة حتى تكون أكثر عملا وتستمر فى التقدم.. عليك الخروج مع شريك حياتك لحل المشكلات.. توخى الحذر من إنفاق كثير من الأموال لشراء الأشياء الباهظة.

برج الأسد

عليك التفكير فى اتخاذ قراراتك المتعلقة بالعمل.. تشعر بطاقة حب كبيرة لدى شريكك، ولكن عليك إخباره بذلك.. احذر من حسد الحاسدين.

برج العذراء

عليك تجاوز بعض الضغوطات فى عملك.. عليك أن تكون مستمتعا مع شريكك.. عليك التفكير فى الوقت الحالى، والابتعاد عن الماضى بشان الأمور المالية.

برج الميزان

عليك الانتباه لعملك وتوخى الحذر.. حاول معالجة أى مشكلة مع شريكك بهدوء وحكمة.. حاول انتهاز أى فرصة حتى تستقر أحوالك المالية وتلبى احتياجاتك.

برج العقرب

لكى تحقق أهدافك اعرض أفكارك فى أسرع وقت.. انتهز الفرصة لتتحسن الأمور العاطفية مع دائرة أصدقائك وشريكك.. احذر فى صرف المال فيما لا يفيد؛ لكى لا تقع فى أزمة.

برج القوس

حاول التعامل مع أى ضغوطات فى العمل بقوة وصبر وتركيز.. انتهز أى فرصة لمحاولة تحسين أمورك العاطفية مع شريكك.. عليك التفكير بهدوء لحل أى أزمة مالية.

برج الجدى

عليك إظهار نفسك فى العمل حتى لا يراك الآخرون كسولا.. عليك الشعور بالراحة لحل الأزمة مع شريكك.. عليك توفير المال لذا ابحث عن طرق تساعدك فى ذلك.

برج الدلو

انتهز أى فرصة لإثبات ذاتك فى العمل للحصول على ترقية.. لديك طاقة كبيرة من الحب والسعادة.. عليك التخطيط الجيد لجنى المال.

برج الحوت

ثق بنفسك لكى تحصل على ما تريد فى عملك.. حاول علاج أى مشاكل عاطفية بهدوء وثبات.. فكر جيدًا لكسب المال.