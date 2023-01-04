دار الإفتاء توضح أفضلية كثرة المصلين على الجنازة

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء أن كثرةُ المصلِّين على الميت شفاعةٌ ومغفرةُ للميت، وتحصيلٌ للثواب للمصلِّى؛ فعنِ ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.

وأضافت: "وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» رواه أحمد".