تحت شعار «الكويت إلى الفضاء».. إطلاق القمر الاصطناعى الكويتى الأول

جدة - نرمين السيد - أُطلق القمر الاصطناعى الكويتى الأول (كويت سات 1)، إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء، من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية، بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).





وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية من كلية العلوم جامعة الكويت لالتقاط إشارات (كويت سات 1) بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.

ويأتى المشروع التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات وبفريق كويتى شاب إذ هدف المشروع إلى بناء قدراتهم فى مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية واكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.

وبذلك يكون (كويت سات 1) هو أول قمر تطلقه (SpaceX) لسنة 2023 لتصل أول إشارة للمحطة الأرضية إلى كلية العلوم فى جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية بزمن قدره أربع ساعات وهى إشارة تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته ليبدأ العمل بعدها فى المحطة الأرضية ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.

وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الكويتى، الدكتور حمد العدوانى فى تصريح له على هامش الحفل الذى أقيم مساء اليوم أن المشروع سيكون له أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى لدولة الكويت بدخولها إلى القطاع الفضائى كما سيسهم فى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية والذين يمثلون "رأس المال الإبداعى البشرى الذى نعمل على الاستثمار فيه".

من جهتها، قالت مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضل أن المشروع يمثل أهمية كبرى لدولة الكويت تتماشى مع رؤية كويت 2035 بدعم رأس المال البشرى الإبداعى بالاعتماد على الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية النانومترية.

وأوضحت أن المشروع يعزز الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال بناء القطاع الفضائى فى الكويت، حيث شغل الاقتصاد الفضائى حيزًا كبيرًا من الاقتصاد العالمى الذى تتسابق دول العالم نحو تطويره، مؤكدة أن جامعة الكويت تسعى لأن يكون لها دور فعال فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وكشفت أنه يتم العمل على إنشاء مركز وطنى مختص بأبحاث ومشاريع الفضاء فى الكويت وعلى تطوير القمر الاصطناعى الكويتى الثانى والذى سيتم بناء بعض الأجزاء منه فى جامعة الكويت.

من جانبها، أكدت مديرة المشروع الوطنى للقمر الاصطناعى (كويت سات 1) الدكتورة هالة الجسار أن المشروع يتضمن هدفين استراتيجى وهو خلق قدرات وطنية قادرة على بناء وإدارة وتشغيل المشاريع الفضائية فى الكويت وتأسيس أول مختبر فضائى فى جامعة الكويت، وآخر علمى وهو أخذ صور عالية الدقة من الكاميرا المركبة فى القمر الاصطناعى لتطبيقات مختلفة ويستفاد من هذا المشروع فى الاستخدامات البيئية وتخطيط المدن ورصد ظواهر السواحل وسطح البحر.

يذكر أن القمر سيدور حول الأرض ويحمل كاميرا عالية الدقة ترسل صورًا إلى الكويت ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب تخصص كل فرد فيه فالمتخصص فى علوم البحار سيتولى بحث البحر وتغير لونه والمد الأحمر والتلوث النفطى وتأثيراته وعمل أبحاث وتقارير تفيد الكويت، كما سيبحث المتخصص فى الهندسة المعمارية الحالة العمرانية ليفيد الدولة والمحيط العلمى.