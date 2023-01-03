وصفة سهلة لعمل سوفليه القهوة فى المنزل بمكونات بسيطة

جدة - نرمين السيد - مكونات سوفليه القهوة
ـ ملعقتين كبيرتين دقيق
ـ ملعقة كبيرة زبدة
ـ كوب إلا ربع حليب كامل الدسم
ـ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
ـ ملعقة كبيرة ماء مغلى
ـ 4 حبات بيض
ـ ملعقة كبيرة سكر بودرة
ـ نصف كوب شوكولاتة مذابة
طريقة تحضير سوفليه القهوة
أولًا: ضعى الزبدة فى إناء على نار هادئة حتى تذوب ثم ضيفى الدقيق، وقلبى حتى تتجول للون الأصفر.
ثانيًا: ضيفى الحليب بشكل تدريجيًا مع التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط متجانس وسميك، ثم ضعى الخليط فى إناء كبير.
ثالثًا: اذيبى القهوة فى ماء ساخن، ثم ثم ضعى الخليط الذى قمتى بتجهيزه وضيفى إليه القهوة المذابة وحركى جيدًا.
رابعًا: ضيفى صفار البيض والسكر والفانيليا، واخفقى المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم ضعى بياض البيض فى إناء أخر واخفقيه حتى يتضاعف حجه.
خامسًا: وضيفى بعد ذلك خليط صفار البيض تدريجيًا مع الاستمرار فى الخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا.
سادسًا: احضرى أكواب التقديم وادهنيها بالزبدة، ثم رشى عليها السكر من جميع الجوانب حتى يغطيها تمامًا.
سابعًا: اسكبى مزيج السوفليه فى قوالب وادخليه فى الفرن لمدة 45 دقيقة، أو أكثر حتى ينضج، على درجة حرارة 180 مئوية، وزينيه بالشوكولاتة المذابة، وقدميه.
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