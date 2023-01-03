وصفة سهلة لعمل سوفليه القهوة فى المنزل بمكونات بسيطة

جدة - نرمين السيد - مكونات سوفليه القهوة

ـ ملعقتين كبيرتين دقيق

ـ ملعقة كبيرة زبدة

ـ كوب إلا ربع حليب كامل الدسم

ـ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ـ ملعقة كبيرة ماء مغلى

ـ 4 حبات بيض

ـ ملعقة كبيرة سكر بودرة

ـ نصف كوب شوكولاتة مذابة

طريقة تحضير سوفليه القهوة

أولًا: ضعى الزبدة فى إناء على نار هادئة حتى تذوب ثم ضيفى الدقيق، وقلبى حتى تتجول للون الأصفر.

ثانيًا: ضيفى الحليب بشكل تدريجيًا مع التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط متجانس وسميك، ثم ضعى الخليط فى إناء كبير.

ثالثًا: اذيبى القهوة فى ماء ساخن، ثم ثم ضعى الخليط الذى قمتى بتجهيزه وضيفى إليه القهوة المذابة وحركى جيدًا.

رابعًا: ضيفى صفار البيض والسكر والفانيليا، واخفقى المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم ضعى بياض البيض فى إناء أخر واخفقيه حتى يتضاعف حجه.

خامسًا: وضيفى بعد ذلك خليط صفار البيض تدريجيًا مع الاستمرار فى الخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا.

سادسًا: احضرى أكواب التقديم وادهنيها بالزبدة، ثم رشى عليها السكر من جميع الجوانب حتى يغطيها تمامًا.

سابعًا: اسكبى مزيج السوفليه فى قوالب وادخليه فى الفرن لمدة 45 دقيقة، أو أكثر حتى ينضج، على درجة حرارة 180 مئوية، وزينيه بالشوكولاتة المذابة، وقدميه.