لصان يتصلان بالشرطة لمساعدتهما فى نقل أشياء سرقوها من أحد المنازل بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وتحرك أفراد الشرطة إلى المنزل، بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وتوصل أفراد الشرطة فى المنزل إلى أنه لا أحد يعيش فى المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته بعد أن دخلا من باب كان قفاه مفتوحًا.

وبحث الشرطيون عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه فى مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر فى بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت عدة أعراض فى وقت سابق من اليوم، بحسب ما نقلته "العربية".

وأوضحت المتهمة للشرطة أنها كانت قد اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتها فى نقل الأغراض من المنزل الذى حاولا سرقته، وأراد المتهمان أيضًا توصيله للمطار حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع فى نيويورك، بحسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وذكر بيان المكتب المنشور على موقع "فيسبوك": "ساعدهما رجال الشرطة فعلًا فى نقل الأغراض وقدما لهما توصيله لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكى، ومرحب بهما للبقاء هناك طوال نهاية الأسبوع، إن بوولك بوكى أفضل بكثير من نيويورك على أى حال".

وجهت تهمتا السرقة والسطو للمتهم فى سرقة المتجر وتهمة السطو فى سرقة المنزل، ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكنى.