خبير إعلام رقمى لـ القاهرة الإخبارية: لا ميثاق لوضع ضوابط مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "الشبكات تضع القوانين الخاصة بها وتنفذ القوانين وفقما يتماشى مع ما يحقق لها من مكاسب، سواء كانت مكاسب إعلامية أو إعلانية أو مكاسب استخباراتية".

وتابع خبير الإعلام الرقمى: "الموقف الكبير الذى اتخذته وسائل التواصل الاجتماعى من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ومثلا وحظر حساباته على هذه المنصات يأخذنا إلى جزئية خاصة، وهى أن الشبكات تصيغ المعايير الخاصة بها، ونحن نشهد حاليا على مستوى العالم الصراع الدائر الذى يوضح هذا الأمر، وهو صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بها وأبرزها فيسبوك وجوجل، وما بين الصين وشبكة التيك توك وهما يتنافسان فيما بينهما وفقا لمعاييرهما الخاصة".