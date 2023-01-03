جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "الشبكات تضع القوانين الخاصة بها وتنفذ القوانين وفقما يتماشى مع ما يحقق لها من مكاسب، سواء كانت مكاسب إعلامية أو إعلانية أو مكاسب استخباراتية".
وتابع خبير الإعلام الرقمى: "الموقف الكبير الذى اتخذته وسائل التواصل الاجتماعى من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ومثلا وحظر حساباته على هذه المنصات يأخذنا إلى جزئية خاصة، وهى أن الشبكات تصيغ المعايير الخاصة بها، ونحن نشهد حاليا على مستوى العالم الصراع الدائر الذى يوضح هذا الأمر، وهو صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بها وأبرزها فيسبوك وجوجل، وما بين الصين وشبكة التيك توك وهما يتنافسان فيما بينهما وفقا لمعاييرهما الخاصة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير إعلام رقمى لـ القاهرة الإخبارية: لا ميثاق لوضع ضوابط مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.