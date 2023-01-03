فى هذا الموعد.. أبل ترفع أسعار بطاريات هواتف آيفون

وقال موقع "9to5mac" إنه رصد فى الموقع الرسمى لشركة أبل، التى تصنع آيفون، أن خدمة البطارية خارج الضمان لكلا الهواتف التى تصنعها "باستثناء آيفون 14"، سترتفع بمقدار 20 دولارًا.
وعلى سبيل المثال، فإن خدمة استبدال بطارية آيفون ستزيد من 69 دولارًا إلى 89 دولارًا ابتداءً من مارس المقبل.
وجرى استثناء أحدث هواتف شركة أبل من الإجراء وهو آيفون 14، لأن البطارية الموجودة فيه تقدر تكلفتها حاليًا 99 دولارًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وتطلب الشركة الأمريكية حاليًا من زبائنها دفع مبلغ 69 دولارًا لمنحهم بطاريات للأجيال الجديدة من هواتفها مثل آيفون 13 وآيفون 12، أما الأجيال القديمة مثل آيفون 8 فما أقدم فتبلغ التكلفة 49 دولارًا.
وتنتهى هذه الأسعار جميعها فى فبراير المقبل، نظرًا لأن القرار سيدخل حيز التنفيذ فى الأول من مارس المقبل.
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