من بينها Blue Moon.. ظهور 4 أقمار عملاقة فى السماء خلال 2023

جدة - نرمين السيد - ويعد القمر العملاق حدث قمرى نادر ومثير للإعجاب، لن يلمحه أحد سوى بضعة مرات فى السنة، وعندما يحدث ذلك تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أى شخص يحدق به.

ويعتبر القمرالعملاق مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدًا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع نقطة الحضيض القمرى، وهى أقرب نقطة للقمر إلى الأرض فى مداره الشهرى.

ويجب أن يقترب القمر من 90% من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميًا على أنه قمر عملاق، وهذا يعنى أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224.865 ميلًا من الأرض، وأن يكون قمرًا مكتملًا.

وسيكون العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وذلك فى تواريخ: "3 يوليو: باك مون"، "1 أغسطس: ستورجيون مون"، "30 أغسطس: بلو مون"، "29 سبتمبر: هارفست مون".

ويصادف أن يكون القمر العملاق يوم 30 أغسطس هو القمر الأزرق، وهو أمر نادر الحدوث.

ويحدث عندما تحصل على اكتمال القمر الثانى فى شهر تقويمى، والقمر لا علاقة له باللون الأزرق، كما هو الحال مع الاسم، لكنه مثير، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويحدث القمر الأزرق "بلو مون" كل سنتين أو 3 سنوات".

وفى حالات نادرة، يمكن أن يتكرر القمر الأزرق مرتين فى السنة الواحدة، مثل عامى 2018و2037.