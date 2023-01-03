كيفية الاستفادة بمساحة واتساب وتحسين أدائه

جدة - نرمين السيد - وأشار تطبيق واتساب إلى أن هناك خاصية مميزة لحذف الرسائل بعد الإرسال، والتى تعد من المزايا المهمة لدى المستخدمين.

ويواجه مستخدمو واتساب مشكلة حذف الرسائل القديمة التى مر عليها سنة أو أكثر، والتى تتسبب فى ملء المساحة التخزينية للهاتف.

وهناك طريقة بسيطة، يمكن من خلالها حذف الرسائل من تطبيق واتساب حتى لو مضى على إرسالها سنة كاملة، وذلك عن طريق:

-فتح التطبيق والانتقال إلى الدردشة التى تحتوى على الرسالة المراد حذفها.

-الضغط مطولا على الرسالة والانتقال إلى الخارج واختيار وضع الطيران.

-الدخول على الإعدادات واختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائى لهما.

-العودة إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذفها بعد إعادة الوضع الطبيعى.