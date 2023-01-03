نصائح من إيناس على.. كيفية التميز بين الصديق والعدو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبدأت إيناس على كلامها بتحذير للأفراد بشأن الأصدقاء، وقالت: "ساعات كتير الصاحب بيبقى عدو".

وكشفت عن بعض المعايير والتصرفات التى تتوفر فى الصديق الحقيقى، ومنها أن يكون مرآة لك أى يوضح التصرفات الخاطئة لك بالمواقف المختلفة ثم يرشدك للطريق السليم.

وتابعت بأن الصديق الحقيقى هو الذى يقف بجانب وقت الشدة، ويساهم فى تشجيعك ونجاحك بشكل مستمر.

وقالت إيناس على: "فيه ناس بتقولك كل اللى بتعمله حلو وبيجى يتكلم عنك مع غيرك ورا ضهرك".

وأضافت: "فن التعامل مع الناس فن مهم أوى بيريحنا كتير فى حياتنا.. ركزوا إزاى وفين ومع مين بنقول كلامنا.. اختار بعقلك الشخص اللى تحكيله عن حياتك العملية والشخصية.. شوف مين صاحبك ومين اللى ممكن يتقلب عدوك".

وحذرت من التحدث والكشف عن تفاصيل الحياة لجميع الأفراد، ولكن نحتاج إلى مزيد من التركيز لاختيار الأشخاص المناسبين لتلك المهمة.