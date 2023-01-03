القاهرة الإخبارية.. زيارة للكونجرس الأمريكى بتقنية الواقع المعزز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، محتوى تفاعلى بتقنية الواقع المعزز عن الكونجرس الأمريكى قدمه الإعلامى همام مجاهد، بالتزامن مع اجتماع الأعضاء الجدد لأداء اليمين الدستورية اليوم، واختيار رئيس مجلس النواب الجديد، خلفا للديمقراطية نانسى بيلوسى.





يتألف الكونجرس من مجلسين هما: "الشيوخ" و"النواب"، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 435 مقعدا، ويتحدد عدد المقاعد عن كل ولاية بحسب عدد سكانها، أما مجلس الشيوخ يتألف من 100 مقعد ولكل ولاية نائبين فيه. وتغيب أحزاب كثيرة عن المشهد السياسى الأمريكى، باستثناء الحزبين الجمهورى والديمقراطى، إذ تتركز المنافسات بينهما على مدار التاريخ، وفى 8 نوفمبر الماضى، جرت انتخابات التجديد النصفى للكونجرس وحصل الحزب الجمهورى على الأغلبية فى مجلس النواب، بينما احتفظ الديمقراطيون بأغلبية مجلس الشيوخ.

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