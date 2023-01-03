بسيارة الحلم.. عريس يفاجئ زوجته فى حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - وقرر العريس تجهيز مفاجأة لعروسته، وأحضر لها سيارة بشرائط وبالونات فى كل مكان بحفل الزفاف. وظهر العروسان وهما مرتديان زيا محليا على "مكان الرقص"، ووجد العريس أنها اللحظة المناسبة لمفاجأة العروس، وأمر وقتها بإدخال السيارة للحفل. وصارح العريس زوجته بأنه اشترى سيارة جديدة لها، وصرخت العروس من سعادتها بالمفاجأة واحتضنها المهنئون والأصدقاء وهم يحتفلون معها. ودخلت العروس السيارة وانهارت من البكاء وظلت هكذا لدقائق عدة حتى تمالكت أعصابها وعادت للرقص مرة أخرى مع عريسها.

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