المركبة الكورية الجنوبية المدارية ترسل مقاطع فيديو للقمر والأرض

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز أبحاث الفضاء الحكومى الكورى الجنوبى اليوم الثلاثاء، أن مركبة الفضاء غير المأهولة دانورى أرسلت مقاطع فيديو للأرض والقمر بعد وصولها إلى القمر الشهر الماضى.





وأوضح المركز وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المركبة أجرت 3 جولات من مناورات الإدراج فى المدار القمرى (LOI) اعتبارا من 17 ديسمبر الماضى لخفض سرعتها وربط نفسها بجاذبية القمر قبل دخولها المدار القمرى فى 27 ديسمبر. وأشار إلى أن المركبة المدارية ستقوم بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها خلال مهمتها التى تستغرق عاما بدءا من فبراير المقبل، كما ستحدد أيضا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية. والتُقط الفيديو الأول يوم 24 ديسمبر الماضى، على ارتفاع 344 كيلومترا فوق القمر، عندما كانت دانوى تجرى ثانى مناورات الإدراج فى المدار القمرى، وتم التقاط الفيديو الثانى بعد 4 أيام، أثناء الدوران حول القمر، وفقا للمعهد الكورى لأبحاث الفضاء الجوى.

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