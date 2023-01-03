«بلاش ده بتاعى».. إيناس على توضح الفرق بين الحب والتملك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أشارت إيناس على إلى أن كلمة "ده بتاعى" هى أولى الكلمات التى تدل عن تحويل العلاقة العاطفية إلى التملك مما يثير غضب وانزعاج الطرف الآخر لشعوره بالتقيد.
وقدمت الأخصائية، نصائح عدة للتعامل فى العلاقات العاطفية دون تغيير مسارها إلى التملك، ومنها استمتاع كل طرف منهم بالحرية وتوفير المساحات المخصصة لهم دون تقيد.
وتابعت نصائحها، ومنها: الاستماع للآراء وتحقيق المشاركات، والسعى لسعادة الطرف الآخر وتشجيعه ومنحه المزيد من الدعم والتفاؤل والاستغناء عن "النكد" والحزن والطاقات السلبية.
ووجهت رسالة للأفراد، وقالت: "لازم يكون فيه أساس حب ابنوا عليه الحياة.. خليكوا أوفياء لبعض.. دايما أعطوا باتزان ومتستنوش مقابل".
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