القاهرة الإخبارية.. زيت الزيتون يعود لمقعده بالسوق العالمية

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن إنتاج زيت الزيتون السورى، الذى بدأ فى التعافى رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية.





وأنعشت بوادر التعافى، الآمال فى تمكن زيت الزيتون السورى من استعادة مقعده فى السوق العالمية، بشكل يفوق التوقعات، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه خلال العام الحالى 125 ألف طن مقابل 80 ألفا العالم الماضى، ورغم ارتفاع الإنتاج فى 2022، فإنه لا يزال أقل من مستوياته قبل 11 عاما. وقالت المهندسة عبير جوهر، مدير مكتب الزيتون فى وزارة الزراعة السورية، إن الزيتون السورى كان يحتل المركز الرابع عالميا فى موسم 2011- 2012 بإنتاج 190 ألف طن، مشيرة إلى أن أحد أسباب التراجع هى التغيرات المناخية وعدم تقديم الخدمات المناسبة لشجرة الزيتون، وأن التحدى الأكبر يتمثل فى ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص الوقود.

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