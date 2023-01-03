- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، قواعد مهمة لاكتساب احترام وحب المرأة.
وهناك عدد من القواعد التى يجب على الرجال اتباعها لاحتواء المرأة، وذلك نظرا لاختلاف طبيعتها وسيكولوجيتها واهتماماتها، منها:
-عدم تركها تمشى بمفردها فى الطريق، بل يجب السير بجانبها مع الإمساك بيدها.
-عند التواجد فى الأماكن العامة أو أمام الآخرين يجب منحها التقدير والاحترام بالإضافة إلى الانتباه إليها عند الحديث، وذلك يرجع لكرهها للبرود العاطفى فى التعبير عن الحب.
-يجب الاستماع لها جيدا، لأن المرأة تتحدث كثيرا كنوع من المكافأة وتدعيم الصلة مع الشخص الآخر.
-عدم رفع الصوت عند التحدث معها وخصوصا فى الأماكن العامة، مع تجنب التحدث بطريقة غير لائقة معها.
-التحدث المستمر عن صفاتها الإيجابية، لكونها عاشقة للمجاملات الرقيقة.
-إظهار الاحترام والتقدير لها من خلال الالتزام بالمواعيد، فيجب الحضور أولا وانتظارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. قواعد مهمة لاكتساب احترام وحب المرأة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.