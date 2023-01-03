أخلاقنا الجميلة.. قواعد مهمة لاكتساب احترام وحب المرأة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، قواعد مهمة لاكتساب احترام وحب المرأة.

وهناك عدد من القواعد التى يجب على الرجال اتباعها لاحتواء المرأة، وذلك نظرا لاختلاف طبيعتها وسيكولوجيتها واهتماماتها، منها:

-عدم تركها تمشى بمفردها فى الطريق، بل يجب السير بجانبها مع الإمساك بيدها.

-عند التواجد فى الأماكن العامة أو أمام الآخرين يجب منحها التقدير والاحترام بالإضافة إلى الانتباه إليها عند الحديث، وذلك يرجع لكرهها للبرود العاطفى فى التعبير عن الحب.

-يجب الاستماع لها جيدا، لأن المرأة تتحدث كثيرا كنوع من المكافأة وتدعيم الصلة مع الشخص الآخر.

-عدم رفع الصوت عند التحدث معها وخصوصا فى الأماكن العامة، مع تجنب التحدث بطريقة غير لائقة معها.

-التحدث المستمر عن صفاتها الإيجابية، لكونها عاشقة للمجاملات الرقيقة.

-إظهار الاحترام والتقدير لها من خلال الالتزام بالمواعيد، فيجب الحضور أولا وانتظارها.