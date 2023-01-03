أضرار تصل للحريق عند ترك الهاتف على الشاحن لفترة طويلة

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الهواتف الذكية الأجهزة المزودة ببطاريات ليثيوم تسببت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022، فى أكثر من 500 حريق فى البلاد.





وذكرت الوزارة فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أنه لا ينبغى ترك الهواتف الذكية متصلة بالشاحن لفترة طويلة وخاصة طوال الليل وتحت الوسادة لأن هذا يزيد بشكل كبير من مخاطر اندلاع الحرائق". وأضافت أنه لمنع الحرائق، يجب إعادة شحن الهواتف الذكية والأدوات الأخرى بدقة وفقًا لتعليمات التشغيل، ومع العلم أن طرازات الهواتف الذكية الحديثة تتمتع بوظيفة حماية من الشحن الزائد ولكن إذا كان الهاتف مشحونا بنسبة تصل إلى 100% ولا يزال متصلاً بالشاحن، قد يؤدى الضغط المفرط على البطاريات إلى نشوب حريق". وأشارت الطوارئ الروسية إلى أنه فى نهاية ديسمبر من العام الماضى، كانت هناك العديد من حالات اشتعال النيران فى الشواحن المحمولة (بوربانك) على متن الطائرات.. ففى 29 ديسمبر، اشتعلت النيران فى شاحن محمول لأحد الركاب فى طائرة كانت تسير على مدرج مطار دوموديدوفو وتم اخماد الحريق من قبل الطاقم، وفى اليوم التالى، هبطت طائرة فى طريقها من خاباروفسك إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكى اضطراريا فى مطار يوجنو ساخالينسك عندما اشتعلت النيران فى شاحن محمول لأحد الركاب.

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