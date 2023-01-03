إمكانيات فائقة لـ هاتف أوبو الجديد «A16K»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "A16K" ويأتى بتصميم أنيق ثلاثى الأبعاد وإطار نحيف مصمم لأجل راحة اليد. ويأتى الهاتف بشاشة يبلغ حجمها 6.52 بوصة وبدقة 720x1600 بيكسل مع تقنية HD+، بالإضافة إلى واجهة زجاجية كورنينج 3 فى الأمام وإطار مع خلفية مصنوعة من البلاستيك. ويتمتع الهاتف "A16K" بكاميرا ثنائية خلفية، وتتميز الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية بدقة 5 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن هاتف أوبو "A16K" ببطارية كبيرة بسعة 4100 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15.78 وات.

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