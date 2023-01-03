حفرة صغيرة تبتلع الأرض والحشائش فى كينيا

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحفرة الموجودة فى كينيا والتى تبتلع كل شئ فى طريقها، مما أثار ذعر السكان. وظهرت الحفرة فى الفيديو وهى تسحب المياه من بركة كبيرة ثم بدأت تلتهم كل شئ فى طريقها سواء الحشائش التى أمامها أو قطع كبيرة من الأرض. وجاءت تلك الحفرة فى منطقة تدعى "كيريشو"، وهى بلدة فى المرتفعات بغرب الوادى المتصدع الكينى، وهى تعد منطقة تكتونية نشطة تتميز بالعديد من الشقوق والثقوب والفراغات تحت الأرض. وأشار تقرير جاء فى "ياهو نيوز" إلى أنه بعد موجة من الأمطار الغزيرة تآكلت التربة التى تعلوها كاشفة عن الشقوق والفراغات الموجودة تحت الأرض.

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