تقارير: قرار مرتقب من سامسونج بشأن الهواتف سعة تخزين 128 جيجابايت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إنديا توداى"، يدعى المدون التقنى، أحمد قويدر، أن سامسونج تخطط للإعلان عن هواتفها الرائدة 2023 بنموذج تخزين أساسى 256 جيجابايت.

هذا يعنى بشكل أساسى أن سامسونج ستقوم بإلغاء تخزين 128 جيجابايت كنموذج أساسى، مما سيوفر راحة كبيرة للعديد من المستخدمين.

لكن الزيادة فى طراز التخزين قد تعنى أيضًا أن السعر سيكون أعلى قليلاً أيضًا من الإصدارات السابقة.

من المقرر إطلاق سلسلة "Samsung Galaxy S23" فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

لم تعلن سامسونج رسميًا عن تاريخ الإطلاق، ولكن يمكن توقع حدوث نفس الشىء قريبًا مع اقتراب موعد الإطلاق المشاع.

لماذا يجب أن تحتوى الهواتف المتطورة على 256 جيجابايت كنموذج تخزين أساسى؟

تحتوى الهواتف الرائدة على العديد من ميزات الكاميرا عالية التقنية التى تشغل مساحة كبيرة، ف على سبيل المثال، إذا كان الهاتف الذكى يوفر القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K، فهذا يعد أمرًا رائعًا لمن يستخدمونه فى أعمالهم المهنية أو الشخصية. لكن الميزة تستهلك قدرًا كبيرًا من مساحة التخزين، وسيتعين على المستخدمين دائمًا الاعتماد على خدمة التخزين السحابى لعمل نسخة احتياطية من المحتوى الذى تم تسجيله.

تمتلئ سعة التخزين البالغة 128 جيجا فى أى وقت من الأوقات، حتى بدون استخدام وضع الفيديو.

يعرف أولئك الذين يلعبون الألعاب التى تتطلب رسومًا بيانية ويتبادلون الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو عبر "واتساب" مدى سرعة ملء مساحة تخزين الهاتف.

نحن فى عام 2023 والناس فى الوقت الحاضر لديهم الكثير من التطبيقات على هواتفهم لحالات استخدام مختلفة، لذا فهى تستهلك أيضًا قدرًا معينًا من المساحة التى ربما لم تفكر فيها.

الشيء الجيد هو أن الناس لديهم الآن تطبيقات دفق الموسيقى، لذلك يتم حفظ التخزين الخاص بك فى هذه المنطقة، ولكن، استخدام الهواتف ازداد أكثر من أى وقت مضى، والآن من المتوقع أن تقدم شركات التكنولوجيا خيارات تخزين أفضل كخيار أساسى مع الهواتف المتطورة على الأقل.

إذا أطلقت "سامسونج" هواتف بنموذج أساسى 256 جيجابايت، فهناك فرص كبيرة فى أن نرى ماركات هواتف ذكية أخرى تفعل الشىء نفسه فى عام 2023 لتقديم منافسة قوية.