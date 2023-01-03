أهم الظواهر الفلكية خلال يناير 2023 (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الجمعية الفلكية بجدة، على الجروب الرسمى لها على فيسبوك: "تبدأ الظواهر الفلكية بأحد أفضل زخات الشهب لهذا العام 2023، ورصدها بالنسبة للقاطنين فى النصف الشمالى للكرة الأرضية؛ نظرًا لأن تساقطها الظاهرى بالقرب من نجوم الدب الأكبر، وستكون مرئية بعد منتصف الليل".

ولفتت إلى أن القمر سيغيب حوالى ساعة قبل شفق الصباح فى يوم الـ 4 من يناير؛ لذلك الفرصة ما تزال قائمة لرؤية بعض هذه الشهب.

وتابعت: "القمر سيكتمل هذا الشهر فى اليوم السادس، وبعد أسبوعين يصل منزلة الاقتران فى الـ 21 من يناير، إيذانًا ببدء العام القمرى الصينى الجديد هذا العام هو عام الأرنب وهو أفضل وقت لمشاهدة النجوم مع القليل من ضوء القمر أو عدم وجوده ما يسهل رؤية الأجرام الخافتة".

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واستطردت الجمعية الفلكية بجدة عن أهم الظواهر الفلكية خلال يناير 2023: "سيقدم كوكب الزهرة عرضًا جميلًا مع زحل حيث يقترب الكوكبان تدريجياً من بعضهما البعض خلال شهر يناير، ففى الثانى والعشرين من يناير ستكون الكواكب على بعد أقل من نصف درجة عن بعضها البعض ويبدو أنها تتلامس تقريبًا فى الأفق الجنوبى الغربى".

وأضافت: "كوكب الزهرة سيكون أكثر إشراقًا من كوكب زحل على الرغم من أن الكوكب ذى الحلقات أكبر بكثير من كوكب الزهرة ذلك لأن كوكب الزهرة يبعد حوالى 230 مليون كيلومتر عن الأرض ، لكن زحل يبعد حوالى 1.6 مليار كيلومتر".

وأوضحت الجمعية الفلكية أن كوكب المشترى يُرصد فى أمسيات يناير 2023 عالياً فى الأفق الجنوبى الغربى، ويشاهد كوكب المريخ عاليا ومشرقًا فى الجنوب الشرقى مع لونه الأحمر الواضح، كلا الكوكبين رصدهما مثالى عبر التلسكوب وخاصة كوكب المشترى مع أحزمة الغيوم الملونة إضافة لذلك تظهر أقماره الأربعة الأكثر سطوعًا كنقاط خافتة حول الكوكب العملاق.

واختتمت الجمعية الفلكية بجدة: "يتكون العنقود النجمى للثريا من أكثر من مائة نجم يافع ، ربما يكون عمرها أقل من 100 مليون سنة، وخلال هذا الشهر يقترب كوكب المريخ من الثريا المعروفة أيضًا باسم "الشقيقات السبع "، ويشاهد كذلك نجم ساطع فى الجنوب الشرقى وهو نجم الشعرى اليمانية ألمع نجم فى سماء الليل".