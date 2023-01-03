أستاذة إعلام لـ القاهرة الإخبارية: «البودكاست» النسخة الحديثة من الراديو

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نشوة عقل، الأستاذة بكلية الإعلام لـ"القاهرة الإخبارية"، إن البودكاست هو الشكل الجديد للراديو، مع توافر خاصية الاختيار عند المتلقى، وخاصية التفاعل وإمكان إعادة المحتوى والتخصصية فى نوعية الموضوعات وتنوعها.





وأضافت أن الغرب عرف البودكاست قبل العرب بنحو 10 سنوات، وأن هناك تزايدًا كبيرًا فى استخدامه على مستوى العالم، خاصة المنطقة العربية فى الآونة الأخيرة.

وذكرت أن كل مُدون يختار محور موضوعه ويضع له التراكات الصوتية عبر البودكاست، وتتنوع موضوعات البودكاست فى المنطقة العربية وتركز على الجوانب الاجتماعية منها، خاصة الجادة التى تمس الحياة العربية بشكل عام.

وأوضحت أن البودكاست به العديد من الموضوعات الثرية، ويلعب معظمها على القصص البشرية والتعامل مع الحياة.

وتابعت بأن البودكاست يختلف من مجتمع لآخر، ولا يمكن الاعتماد عليه كمنصة رقمية، لأنه يفتقد إلى معايير الآمان ولا يوجد رقابة عليه. وترى الأستاذة بكلية الإعلام أن المستهدف الأول للمحتوى الرقمى هو الشباب بحكم سرعة الإيقاع الخاص بحياتهم، وإتاحة الاتصال عبر الإنترنت على مدار اليوم.