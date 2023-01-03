وأضافت أن الغرب عرف البودكاست قبل العرب بنحو 10 سنوات، وأن هناك تزايدًا كبيرًا فى استخدامه على مستوى العالم، خاصة المنطقة العربية فى الآونة الأخيرة.
وذكرت أن كل مُدون يختار محور موضوعه ويضع له التراكات الصوتية عبر البودكاست، وتتنوع موضوعات البودكاست فى المنطقة العربية وتركز على الجوانب الاجتماعية منها، خاصة الجادة التى تمس الحياة العربية بشكل عام.
وأوضحت أن البودكاست به العديد من الموضوعات الثرية، ويلعب معظمها على القصص البشرية والتعامل مع الحياة.
وتابعت بأن البودكاست يختلف من مجتمع لآخر، ولا يمكن الاعتماد عليه كمنصة رقمية، لأنه يفتقد إلى معايير الآمان ولا يوجد رقابة عليه. وترى الأستاذة بكلية الإعلام أن المستهدف الأول للمحتوى الرقمى هو الشباب بحكم سرعة الإيقاع الخاص بحياتهم، وإتاحة الاتصال عبر الإنترنت على مدار اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذة إعلام لـ القاهرة الإخبارية: «البودكاست» النسخة الحديثة من الراديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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