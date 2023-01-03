توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023.. مفاجآت ونصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

استغل شعورك بالحماس الشديد؛ ما يساعدك على إنجاز مهام عملك.. تشعر بالحب والسعادة تجاه شريكك.. استغل مهاراتك الإبداعيك؛ لزيادة دخلك.

برج الثور

تغلب على أى شعور بالوحدة.. حاول إنجاز الخطط المؤجلة، حتى لو اضُطررت للاستعانة بزملائك.

برج الجوزاء

حاول التروى قبل اتخاذ أى قرار صعب يتعلق بمجال عملك.. تغلب على أى شعور بالحزن أو الاكتئاب ولا تستسلم له.. حاول استغلال أى مكافأة تحصل عليها فى التسوق وشراء ما يلزم من احتياجات ضرورية.

برج السرطان

كن هادئا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك؛ حتى لا تخسر عملك.. حاول انتهاز أى فرصة لقضاء أى عطلة برفقة شريك حياتك.. احذر الحسد من الأشخاص الحاقدة عليك.

برج الأسد

عليك تطوير مهاراتك للتقدم فى عملك.. حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. اسعَ لزيادة دخلك ما استطعت إلى ذلك.

برج العذراء

عليك الارتقاء بمستوى خيالك، للازدهار فى عملك.. امنح عواطفك مساحة للبوح بمشاعرك للطرف الآخر.. حاول انتهاز الفرصة المناسبة لطلب أى زيادة أو قرض.

برج الميزان

لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. احذر تفاقم الخلافات مع الشريك.. حاول حان البدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.

برج العقرب

تمتلك طاقة إيجابية رائعة ما يساعدك فى تحقيق أهدافك.. تحلَّ بالتفاؤل فى علاقاتك مع شريكك أو أصدقائك.

برج القوس

احذر التسرع فى عملك؛ حيث يؤدى إلى أخطاء كارثية... حاول السيطرة على أى شعور بالضغط على عواطفك.. فكر فى إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك.

برج الجدى

تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك.. حاول تحسين حالتك النفسية بشكل كبير.. استغل ما معك من أموال؛ لشراء احتياجاتك ومستلزماتك منزلك.

برج الدلو

حاول أن تتقبل وجهة نظر زملائك فى العمل.. حاول مقابلة الأأشخاص الذين تنجذب إليهم.. أحذر الحسد بشان أوضاعك المالية.

برج الحوت

اسعَ لتحقيق بعض أهدافك.. خطط جيدا للتخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.. عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية.