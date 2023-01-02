سامسونج تطرح ثلاجة ذكية بشاشة تسمح بمشاهدة مقاطع تيك توك ويوتيوب

جدة - نرمين السيد - وتتميز الثلاجة الجديدة بشاشة أكبر بكثير من شاشة الأجيال السابقة من ثلاجات "Samsung Family Hub" البالغ قياسها 21.5 بوصة، والتى يمكن استخدامها للتحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع المعيار الخاص بسامسونج، سمارت ثينجر، وعرض صور جوجل، وإنشاء قوائم تسوق رقمية لطلبها من أمازون، ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وأوضحت سامسونج فى بيان لها أن الثلاجة الجديدة تدعم خدمة التلفزة، سامسونج "تى فى بلس"، التى تتيح للمستخدمين 190 قناة تلفزيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أو حوالى 80 قناة فى كوريا الجنوبية عبر التطبيق الخاص بالخدمة.

وتعتبر الشاشة مثالية لمشاهدة محتوى مواقع التواصل الاجتماعى مثل مقاطع الفيديو من يوتيوب وتيك توك، كما تدعم الشاشة وضع صورة فى صورة الذى يسمح بتشغيل مقاطع الفيديو داخل نافذة عائمة، تاركًا بقية الشاشة متاحًا لمهام أخرى.