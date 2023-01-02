حرفة لبنانية تواجه الاندثار.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «اللبادة»

جدة - نرمين السيد -

وحوّل عقيقى الطابق السفلى من منزله إلى ورشة يمزج فيها صوف الغنم بالماء والصابون الطبيعى، ليصنع قبعة مخرطوية الشكل، حيث تعلمها من جده عندما كان يرافقه منذ نعومة أظافره فى الورشة، تصنع "اللبادة " يدويًا فى كل مراحل إنتاجها بدون قوالب أو آلات، وهو ما يجعلها مختلفة فى الحجم والشكل.

قال عقيقى لـ"القاهرة الإخبارية"، إن اللبادة يرجع تاريخها فى لبنان إلى الفينيقيين، وصارت تتوارث من جيل إلى آخر، خصوصًا سكان المناطق الجبلية، الذين يرتدونها بسبب برودة الطقس، وتوشك "اللبادة" على الاندثار كونها أضحت قطعة زينة بدلًا من ارتدائها فى الحياة اليومية، غير أن هذا لا يغير فى قناعة صانعها الذى يتمسك بالحفاظ على إنتاجها ونقلها إلى الأجيال الصغيرة.