جدة - نرمين السيد -
وحوّل عقيقى الطابق السفلى من منزله إلى ورشة يمزج فيها صوف الغنم بالماء والصابون الطبيعى، ليصنع قبعة مخرطوية الشكل، حيث تعلمها من جده عندما كان يرافقه منذ نعومة أظافره فى الورشة، تصنع "اللبادة " يدويًا فى كل مراحل إنتاجها بدون قوالب أو آلات، وهو ما يجعلها مختلفة فى الحجم والشكل.
قال عقيقى لـ"القاهرة الإخبارية"، إن اللبادة يرجع تاريخها فى لبنان إلى الفينيقيين، وصارت تتوارث من جيل إلى آخر، خصوصًا سكان المناطق الجبلية، الذين يرتدونها بسبب برودة الطقس، وتوشك "اللبادة" على الاندثار كونها أضحت قطعة زينة بدلًا من ارتدائها فى الحياة اليومية، غير أن هذا لا يغير فى قناعة صانعها الذى يتمسك بالحفاظ على إنتاجها ونقلها إلى الأجيال الصغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرفة لبنانية تواجه الاندثار.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «اللبادة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.