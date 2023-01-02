جدة - نرمين السيد - وقالت نادين جاد، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة dmc: «المفروض استأذن فى الأول قبل مستخدم الموبايل، ومينفعش إنى استخدم الموبايل جوا البيت، كدا أنا بقتحم خصوصية الشخص وأصحاب البيت، وبدخل وبصور وبجيب خلفية البيت عندهم، وممكن أصور أماكن مختلفة فى البيت، ويبقى الشخص مش عايز مثلا بيته يتصور، ودى أمور غير مرحب بيها».
وأضافت: «لازم استأذن صاحب البيت، وأشوف مين فى الخلفية، ولازم أوريهم الصور وأشوف هل هما راضيين عن نفسهم فى الصور دى ولا لأ، وأسألهم هل أشيرها ولا لأ، وفيه بعض الناس مش بيحبوا صور ولادهم تطلع أو عازمين ناس معينة ومش عازمين حد تانى، ودى كلها أمور إحنا بنستغلها غلط، ودى تحت بند المناسبات الخاصة».
وتابعت: «لازم أخد فيو شكله لطيف أو مكان شكله حلو ولو هتصور مع العروسة والعريس لازم اختار الوقت والمكان المناسب، ولازم أراعى إنى معملش زحمة حواليهم ولازم أقول قبل مصور وبعد مصور».
يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.
ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبيرة إتيكيت توضح لـ«السفيرة عزيزة» بعض قواعد استخدام الموبايل فى التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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