جوجل تدعم التحكم فى التلفاز والأجهزة المنزلية بتطبيق Google Home

جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل فى أغسطس الماضى إلى أنها ستطرح عناصر تحكم بتصميم جديد للأجهزة المنزلية الذكية الرائجة فى تطبيق "Google Home"، ومن هذه الأجهزة "التلفاز، المراوح أجهزة تنقية الهواء". وتطلق جوجل الآن عناصر التحكم الموعودة مع تعديلات مرئية يسيرة على صفحة التحكم الخاصة بالأجهزة المنزلية ضمن تطبيقها للأجهزة الذكية. ويجد المستخدمون الذين لديهم أجهزة تلفاز متوافقة مع مساعد جوجل أو تطبيق جوجل هوم، أن التطبيق يقدم عناصر تحكم تدعم اللمس على نحو كامل، ويشمل ذلك كتم الصوت وإلغاءه ورفع الصوت وخفضه، والتشغيل والإيقاف، والتشغيل والإيقاف المؤقت، والقنوات وقائمة المصادر.

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