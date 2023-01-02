به شلال ومسبح أولمبى و3 فلل.. تجهيز قصر لرونالدو وعائلته بالسعودية

جدة - نرمين السيد - انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتفاصيل عن مقر إقامة النجم العالمى وعائلته فى العاصمة الرياض، وذلك بعد إعلان نادى النصر السعودى التعاقد مع اللاعب البرتغالى، كريستانو رونالدو.





وأوضحت تقارير صحافية غربية أنه يتم تجهيز قصر لرونالدو وعائلته فى حى المحمدية الراقى فى الرياض، لافتين إلى أن القصر يتألف من ثمانى غرف نوم، وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبى و3 فلل مجاورة إضافية، وفقًا لما نشرته "العربية".

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو سينتقل للعيش فى احد الأحياء الفاخرة فى العاصمة السعودية، مضيفة إلى أنه سيكون فى حى المحمدية وهو حى يتميز بالهدوء والقارات الفاخرة، أو فى حى النخيل وهو حى مشهور بالمدارس الدولية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

يذكر أن نادى النصر السعودى أعلن يوم الجمعة، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو رسميًا حتى صيف عام 2025 فى صفقة وصفت بالتاريخية.