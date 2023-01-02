أخلاقنا الجميلة.. احتواء الرجل لزوجته (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، فائدة احتواء الرجل لزوجته.

ولا يجب أن يتوفر الاحتواء من طرف واحد فقط بل يجب أن تحتوى المرأة أيضا زوجها وتتعامل معه بلطف واهتمام.

ويعتبر الاحتواء هو القدرة على التعبير عن الحب والمودة بين الزوجين أو الآباء والأبناء، ومساعدة كل طرق للآخر للتغلب عن مشاكل الحياة اليومية والمشاركة فى المواقف الصعبة لتسهيل الحياة.

ويلعب احتواء الرجل لزوجته دورا مهما فى العلاقات الزوجية، فهو دليل على قوة الرجل، كما يساعد على توفير الثقة والصدق بين الطرفين.

ويساهم فى استمرار الرحمة والتعاطف بين الزوجين، وتعليمهم فن الاعتذار والتغافل عن العيوب والأخطاء.

وينتج عن احتواء الرجل لزوجته كسب الاحترام بينهم وشعور الأطفال بالحب والود ويقلدونهم عند التعامل مع الأبوين والأخوات والإخوان.