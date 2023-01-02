إيناس على تجيب.. كيفية تخطى الحزن عند فقدان الأشخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، إلى الصدمة التى يتعرض لها البعض عند وفاة أحد الأقارب أو الأصدقاء.
وكشفت الأخصائية إيناس على عن طريقة تخطى الصدمة والتعامل مع تلك الحالة، أهمها القبول وعلقت: "طبيعى هنعيش الصدمة وعدم الوعى".
وقالت: "تقبلوا كل مشاعركوا واحزنوا.. فى الحالة دى الحزن بياخد وقته لكن لو قويتوا على نفسكوا الحزن بعد فترة هيبقى أقوى".
وتابعت: "حطوا على مشاعركوا الرضا وادعوا له واعملوا صدقة"، واختتمت كلامها: "الحياة عبارة عن ناس بتفارقنا وناس بتبقى معانا.. بس حاولوا تخلوا الحياة اللى عايشنها فيها رضا وإنجاز وأثر طيب".
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