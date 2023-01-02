جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى الطريقة المثالية التى يمكن الاستعانة بها للحفاظ على شحن البطارية وعدم نفادها بسرعة.
وكشف خبراء التقنية عن عدد من الخطوات التى تساعد فى الحفاظ على شحن هواتفهم بالكامل والتى منها:
-شحن الهاتف فى بداية اليوم حتى 90 أو 95%، لأن الاستمرار حتى بعد وصوله إلى 100% لن يفيد.
-عند وصول شحن البطارية إلى 60% يفضل تخفيف الاستهلاك ومنها نظام battery saving mode.
-عدم تعرض الهاتف لدرجات حرارة عالية مثل أشعة الشمس، حتى لا يتم الضغط على البروسيسور لإجراء عملية التبريد مما يستهلك شحن البطارية.
-إغلاق باقة الإنترنت لأن ذلك يستهلك بطارية الهاتف.
-تقليل سطوع ضوء شاشة الهاتف مع اختيار "dark mode".
-إغلاق البلوتوث عند توصيل الموبايل بالسماعة أو الساعة.
-الابتعاد عن تشغيل الفيديوهات لأنها تستهلك الكثير لشحن البطارية، كما أن الـ "Vibration" يؤثر على البطارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات مهمة للحفاظ على بطارية هاتفك من النفاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.