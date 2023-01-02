خطوات مهمة للحفاظ على بطارية هاتفك من النفاد

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى الطريقة المثالية التى يمكن الاستعانة بها للحفاظ على شحن البطارية وعدم نفادها بسرعة.

وكشف خبراء التقنية عن عدد من الخطوات التى تساعد فى الحفاظ على شحن هواتفهم بالكامل والتى منها:

-شحن الهاتف فى بداية اليوم حتى 90 أو 95%، لأن الاستمرار حتى بعد وصوله إلى 100% لن يفيد.

-عند وصول شحن البطارية إلى 60% يفضل تخفيف الاستهلاك ومنها نظام battery saving mode.

-عدم تعرض الهاتف لدرجات حرارة عالية مثل أشعة الشمس، حتى لا يتم الضغط على البروسيسور لإجراء عملية التبريد مما يستهلك شحن البطارية.

-إغلاق باقة الإنترنت لأن ذلك يستهلك بطارية الهاتف.

-تقليل سطوع ضوء شاشة الهاتف مع اختيار "dark mode".

-إغلاق البلوتوث عند توصيل الموبايل بالسماعة أو الساعة.

-الابتعاد عن تشغيل الفيديوهات لأنها تستهلك الكثير لشحن البطارية، كما أن الـ "Vibration" يؤثر على البطارية.