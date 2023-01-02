هل شاهدتها من قبل؟.. دوت الخليج يرصد مراحل جمع الفراولة بالقليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتم جمع الفراولة كل 15 يوما، بحسب حديث المزارعين لـ "دوت الخليج"، مع مراعاة الرش الجيد، الذى يجعل الثمرة أكثر إنتاجا.
وينتهى موسم الفراولة مع نهاية شهر مارس، فيما يكون جمعها دائما فى ساعات الصباح الأولى.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور محمد القرش، قال إن الصادرات الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن هذا العام لأول مرة فى تاريخها.
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