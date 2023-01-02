من إيناس على.. خطوات بسيطة للتخلص من المشاعر السلبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على الأفراد بضرورة الاستماع إلى الجسم لإعادة اتزانه ونشاطه، وقالت: "راعوا جسمكوا ده بيحس .. المشاعر لما بتزيد وفيه إحباط الجسم ساعتها بيدى إشارة".
وكشفت الأخصائية عن طريقة التعامل مع الجسم عند الشعور بالكسل وفقدان الطاقة والإرهاق المستمر والمشاعر السلبية، وذلك من خلال التركيز مع الأفكار والتحكم فيها وتشتيت السلبية منها.
ونصحت بالتحدث مع النفس وتنمية الأفكار الإيجابية لأجل تغيير المشاعر، بالإضافة إلى الجلوس فى مكان أخضر لتأثير الخضرة على تحسين طاقة الفرد.
وتابعت نصائحها منها: التعامل مع الشخصيات الإيجابية، اللعب مع الأطفال، التحدث مع كبار السن للاستفادة من خبراتهم، التقرب من الله.
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