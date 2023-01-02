لتحديد المحادثات.. ميزة جديدة من واتساب

جدة - نرمين السيد - ويعتزم التطبيق لطرح ميزة جديدة لمستخدميه تساعد فى تحديد الدردشات المتعددة وإجراء التعديلات عليها. وأشار التطبيق إلى أن تلك الميزة يتم تخصيصها على نسخة الويب، كما يمكن المستخدمين تحديد المحادثات المتعددة والتحكم فيها من خلال خيارات عدة. ويسمح واتساب لمستخدميه اختيار محادثات معينة وكتم صوت جميع الدردشات وإجراء التعديلات عليها. وأضاف واتساب أن ميزة تحديد المحادثات المتعددة قيد التطوير، ويتم طرحها فى التحديث المستقبلى للإصدار التجريبى.

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