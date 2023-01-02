قرد رضيع يرفض وداع أمه والزوار يتأثرون

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جدة - نرمين السيد - وجاء الزوار فى مشهد مأساوى وهم يواسون بعضهم بعد تشبث القرد الرضيع بجسد أمه بعد نفوقها، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وأشار التقرير فى "ديلى ستار" بأنه تم استدعاء ضباط شركة كتيبة البيئة لمكان الحادث لإزالة قبضة الرضيع من جسد أمه، وعلقوا: "كان أمرا صعبا".
وأضاف الضباط أن الأمر احتاج إلى شخصين لفك قبضة القرد الرضيع عن أمه، لرغبته فى البقاء بجانب الأم.
واعتقدت الشرطة أن القرد الأم ماتت أثناء محاولتها عبور الطريق، كما أنه لم يتم التعرف على السيارة المتورطة بمكان الحادث.
وتابع التقرير رصد حالة القرد الرضيع بأنه كان يحتضن طبيبا بيطريا ويصدر أصوات صراخ عالية، ويتم بذل المحاولات هناك لمساعدة تعافى القرد الصغير.
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