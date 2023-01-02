بسبب 136 ألف دولار.. شركة تويتر مهددة بفقدان مقرها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ Bloomberg عبر The Verge ، أخطرت الشركة "تويتر" فى 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford ، الواقع فى 650 California Street فى سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق فى غضون خمسة أيام.
وفى شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قالت California Property Trust إن "تويتر" فشلت فى الامتثال للأمر.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" توقفت "تويتر" لأسابيع عن دفع الإيجار فى جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف، وتواجه الشركة أيضا دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولارا مقابل رحلات الطيران العارض التى قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول فى "تويتر"، وخلال نفس الفترة الزمنية ، ورد أن ماسك أحضر "أكثر من نصف دزينة" من المحامين من "سبيس إكس" لدعم الفريق القانونى لـ "تويتر"
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