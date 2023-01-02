مساء dmc- خبير تكنولوجى: إيقاف خدمات «واتساب» على أكثر من 49 هاتفًا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد الحارثى، استشارى تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمى، إن "واتساب" تعلن دائمًا عن خروج التطبيق من إطار الدعم الفنى فى بعض أنظمة التشغيل وبعض الهواتف المحمولة.





وأضاف "الحارثى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك أكثر من 49 نوع هاتف محمول يحتوى أنظمة تشغيل مختلفة سواء "android" أو "ios" سوف يتوقف "واتساب" فيها، مشيرًا إلى أن هذا الاجراء يحدث بشكل دورى لكى تستطيع شركة "واتساب" فى تقديم خدماتها الجديدة. وتابع استشارى تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمى: "البعض يتداول أخبار عن أن تطبيق واتساب سيكون باشتراك شهرى وسيكون مدفوع بمقابل مالى، وهى أخبار غير سليمة"، مضيفًا، أن الأمر هو أن بعض أنواع التليفونات خدمة واتساب لن تعمل عليها.

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