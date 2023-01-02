مسؤول سعودى: فيديو تساقط الثلوج فى الحرم المكى مفبرك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح القرشى، خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الحرم المكى لم يشهد تساقط ثلوج فى أى وقت من قبل.

وأكد، أن المملكة العربية السعودية تستقبل ملايين المعتمرين والزواج والسياح من كل دول العالم.

وأضاف أننا نستقبل جميع أنواع التأشيرات، ومن حق أى مواطن سعودى استقبال 16 شخصا.