بآداء أسرع.. شركة Nvidia تستعد لإطلاق كارت الشاشة GeForce RTX 4070 Ti

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة Nvidia لإطلاق إصدارها الجديد من كارت الشاشة GeForce RTX 4070 Ti خلال فعاليات CES للعام 2023، وأشارت التقارير إلى آداء كارت الشاشة فى اختبارات 3Dmark حيث حقق هذا الإصدار آداء أسرع بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق RTX 3070 Ti.





وكشفت التقارير التى جاءت من قوائم بعض منافذ البيع على خطط Nvidia لإطلاق GeForce RTX 4070 Ti قريبًا. وأوضحت التقارير أن كارت الشاشة الجديدة ياتى بآداء مميز ربما يتفوق على GeForce RTX 3090 Ti، ويسجل كارت الشاشة GeForce RTX 4070 Ti نتائج تفوق بها على إصدار Ampere بنسبة 40%، كما أنه "وفقًا للتقارير" فإن هذا الكارت هو الإصدار الأقوى فى الآداء الذى ينافس الإصدارات المميزة بسعر أعلى من 1500 دولار.

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