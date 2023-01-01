أسترالى شجاع ينقذ قرش من الموت على شاطئ المحيط

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور راكب الأمواج الأسترالى وهو يسارع لإنقاذ قرش بدا وهو يترنح على شاطئ "إيسترت فيو"، بولاية فكتوريا، جنوبى أستراليا.

وحاول الأسترالى بول ميلز، والذى يتخطى عمرع الـ 50 عامًا فى البداية أن يدفع القرش صوب مياه المحيط عن طريق استخدام منصة ركوب الامواج، تحسبًا لأن يلامسه بشكل مباشر.

وبعد أن أخفق فى الخطة الأولى، حمل الرجل الأسترالى القرش بين ذراعيه، ومضى به قدمًا، ورماه فى مياه المحيط، بحسب متا نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال بول إن القرش يزن حوالى 20 كيلوجرام، وهو ذو أنف طويل ولون أزرقف، لافتًا إلى أنه يمارس رياضة فى الشاطئ منذ نحو 40 عامًا، ولم سيبق له أن رأى أسماك القرش على اليابسة إلا فى حالات نادرة.

وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان القرش قد ضل مساره فى مياه المحيط أم إنه مريض، مؤكدًا: "كل ما حرصته عليه هو أعطيه فرصة ثانية للعيش".

ونال سلوك الأسترالى بول بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، على اعتبار أنه عرض حياته للخطر فى سبيل إنقاذ القرش.