لمستخدمى أندرويد.. احذفوا هذا التطبيق فى الحال حفاظا على بياناتكم

جدة - نرمين السيد - نصح خبراء الإنترنت جميع مستخدمى الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" تحديدًا من التحقق من هواتفهم فى أسرع وقت ممكن، للتأكد من عدم تثبيت تطبيق "إدارة المهام" شائع الاستخدام، وحثوا كل من لديه التطبيق على حذفه على الفور.





والتطبيق المطلوب حذفه هو "Todo: Day Manager"، والذى يساعد المستخدمين على إدارة مهامهم اليومية، وتذكيرهم بمواعيدها.

وتكمن خطورة التطبيق فى أنه يسهل للبرامج الضارة الاستيلاء على المعلومات المصرفية للمستخدمين، بعد أن يقوم بتحميل برنامج ضار بالمصارف يدعى "زينومورف"، بل وحتى الوصول إلى الرسائل القصيرة SMS الخاصة بهم، وفقًا لما ذكرته "فوكس نيوز" الأمريكية.

ووجد الخبراء الأمنيون فى شركة "Zscaler ThreatLabz" أنه بمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف، يتم تنزيل البرامج الضارة كتطبيق خدمة "جوجل" وهمى من خدمة استضافة الإنترنت، ويبدأ بشكل خفى من خلال مطالبة المستخدمين بتمكين إذن الوصول، وبمجرد منح هذه الإذن، سيضيف نفسه كمسؤول للجهاز، ولن يسمح بتعطيله من قبل المستخدمين، بحسب ما نشرته "العربية".

وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان التطبيق مثبتًا فى الهاتف ولكن لم يتم منح إذن الوصول إلى البرامج الضارة، فيجب أن يكون المستخدم قادرًا على حذف التطبيق دون أى مشاكل، أما إذا تم منح التطبيق حق الوصول، فقد يضطر المستخدم لنسخ ملفاته احتياطيًا، وإعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتف من أجل التخلص من التطبيق.